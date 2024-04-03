Ночью температура воздуха в Латвии опустится до -5 градусов

В ночь на четверг и утром температура воздуха в Латвии опустится до 0...-5 градусов, а холоднее всего будет в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.
Ночью снег прекратится, ветер начнет стихать. Тем не менее дороги во многих регионах будут скользкими.
В среду днем сквозь облака выглянет солнце, значительных осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до +1...+7 градусов.
В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от -1 градуса утром до +4 градусов днем.
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