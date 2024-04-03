Ср, 3.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Ночью температура воздуха в Латвии опустится до -5 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Туман Латвии. Иллюстративное фото.
Туман Латвии. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В ночь на четверг и утром температура воздуха в Латвии опустится до 0...-5 градусов, а холоднее всего будет в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики.

Ночью снег прекратится, ветер начнет стихать. Тем не менее дороги во многих регионах будут скользкими.

В среду днем сквозь облака выглянет солнце, значительных осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до +1...+7 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит от -1 градуса утром до +4 градусов днем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх