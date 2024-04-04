В пятницу в Латвии пройдут дожди

Ночью с юго-запада вновь придут облака, и во многих местах ожидаются небольшие осадки, а утром в Курземе и Земгале - более сильные. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер. Минимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, местами на северо-востоке страны -1...-3 градуса.

В течение дня область осадков продолжит смещаться на северо-восток, а на юге Курземе дождь пойдет на убыль. На севере Видземе местами начнется снегопад.

Умеренный юго-восточный ветер сменится юго-западным порывами до 10-15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, в Земгале до +10 градусов.

В Риге в пятницу будет облачно, временами небольшой дождь, в первой половине дня осадков будет больше. Умеренный юго-восточный ветер в течение дня сменится юго-западным, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха +3 градуса ночью и +8 градусов днем.

Галерея: Природная тропа в Латвии

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