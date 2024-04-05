Синоптики рассказали, когда в Латвию вернется тепло

В субботу небо будет преимущественно облачным, временами ожидается дождь, местами образуется туман. Центр циклона пройдет через Латвию, поэтому будет дуть слабый или умеренный ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью будет ниже нуля, а днем от +5 градусов в некоторых прибрежных районах до +12 градусов в Латгале и Селии.

В воскресенье осадков не ожидается, сквозь облака будет светить солнце. Ночью при слабом ветре минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса, в юго-восточных районах до +6 градусов. Во второй половине дня южный ветер прогреет воздух до +11...+17 градусов, в отдельных районах Курземе до +19 градусов.

В начале следующей недели во многих местах ожидаются кратковременные дожди, в северных районах возможны сильные осадки, во вторник возрастет вероятность гроз. Ночью температура будет держаться от +6 до +11 градусов, на побережье немного прохладнее. Прогнозы максимальных температур разнятся: по данным Global Forecast System, на большей части территории страны во вторник будет от +20 до +24 градусов.

В среду через Латвию с запада пройдет холодный фронт, который принесет более прохладную погоду, но температура останется выше нормы. Во второй половине недели также временами ожидаются дожди.

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