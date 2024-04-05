В ближайшие сутки будет идти дождь

Ночью с запада страну начнут пересекать дождевые облака. Слабый юго-западный ветер сменится юго-восточным. Минимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов, утром в южных районах Курземе и Земгале температура поднимется до +9 градусов.

Днем лишь местами сквозь облака будут пробиваться отдельные солнечные лучи, во многих местах ожидается моросящий дождь. Над Латвией будет перемещаться центр затухающего циклона, поэтому будут дуть ветер переменного направления от слабого до умеренного. Максимальная температура составит от +5 градусов в некоторых районах побережья до +12 градусов в Селии.

И ночью, и днем во многих местах ожидается дымка и туман.

В Риге в субботу временами вероятны осадки и туман, более сильный дождь пройдет утром. Будет дуть слабый ветер переменного направления, вечером - умеренный северо-западный. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, днем поднимется до +10 градусов, а вечером в субботу похолодает до +3 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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