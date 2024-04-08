Тепло возвращается! Во вторник местами ожидается до +25 градусов

Самая высокая температура воздуха, зафиксированная в Латвии 9 апреля, была +22,8 градуса в 2018 году в Даугавпилсе. Если температура достигнет +25 градусов, то прежний рекорд самых ранних +25 градусов будет побит на восемь дней.

На морском побережье при ветре с моря будет значительно прохладнее - около +10 градусов, возможен туман.

Ожидается небольшая и переменная облачность, в отдельных районах Латвии возможны кратковременные ливни и грозы.

Ночью температура опустится до +4...+9 градусов, в отдельных районах на юге страны будет не холоднее +11 градусов.

В Риге во вторник будет светить солнце, временами будет облачно, на севере столицы у моря возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +9 градусов, днем на юге города поднимется до +23 градусов, а на берегу залива днем будет не теплее, чем ночью.

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