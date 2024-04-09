Утром во вторник небо над Латвией насыщено пылью из Сахары

По данным программы Европейского союза Copernicus, на высоте трех километров прогнозируемая концентрация пыли из Сахары над Латвией составляет около 100 микрограммов на кубический метр, и такое количество песка пустыни редко достигает Латвии.

Однако в приповерхностном слое эта пыль практически отсутствует, поэтому качество воздуха остается хорошим.

В течения дня местами - главным образом в городах - качество воздуха может ухудшиться из-за слабого ветра и местного загрязнения.

С утра во вторник дует в основном восточный, юго-восточный ветер. Значительных осадков нет, местами образовался туман. По данным метеорологов, к 5 часам утра температура воздуха составляла от +4,5 градуса на Колке до +11,7 градуса в Резекне.

В Риге с утра дует юго-восточный ветер, и незадолго до рассвета термометры показывали +9...+11 градусов.

Максимальная температура воздуха в сети наблюдений LVĢMC в понедельник составила от +12,6 градус в Айнажи и Вентспилсе до +16,4 градуса в Лиепае. На Колке с +15,3 градуса был побит рекорд тепла 8 апреля.

Самая высокая температура воздуха в Европе за прошедшие сутки составила +30...+32 градуса местами в южной и центральной частях. Самая низкая температура воздуха в ночь на вторник составила -8 градусов местами в Скандинавии и Исландии, а также -27 градусов на севере России.

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