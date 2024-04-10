В среду на востоке Латвии воздух прогреется до +25 градусов

Начиная с Курземе усилится западный ветер, порывы которого составят 10-15 метров в секунду, а во второй половине дня и вечером - до 18 метров в секунду.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков, порывы западного ветра - до 12 метров в секунду. Температура воздуха утром составит до +20 градусов, днем станет прохладнее, а вечером похолодает до +10 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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