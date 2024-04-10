Температурный рекорд для 10 апреля побит на 7,8 градуса

Прежде самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в стране 10 апреля, составила +19,1 градуса в 2017 году в Мерсрагсе и Риге. Таким образом, национальный рекорд тепла для этой даты побит на 7,8 градуса.

+26,9 градуса также являются новым национальным рекордом тепла для первой декады апреля, так как превышают зарегистрированные во вторник +26,2 градуса; предыдущий рекорд составил +23,1 градуса 2 апреля этого года.

Рекорд тепла для 10 апреля побит по всей Латвии, за исключением части Курземе. В Айнажи, Алуксне, Дагде, Даугавпилсе, Гулбене, Екабпилсе, Мадоне, Приекули, Резекне, Руйиене и Зосени также был побит рекорд первой декады месяца.

При этом максимальная температура воздуха в Екабпилсе, Мадоне и Резекне до 15:00 была всего на 0,1-0,3 градуса ниже температурного рекорда за весь месяц на этих станциях наблюдений.

Новый рекорд максимальной температуры воздуха 10 апреля в столице составляет +21,3 градуса.

Латвию с запада пересекает холодный атмосферный фронт - с порывистым западным ветром поступает более прохладный воздух, но осадков не ожидается.

Температура воздуха в Курземе и на Видземском побережье во второй половине дня составляет +8...+15 градусов.

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