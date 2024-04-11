Температура воздуха в Латвии в четверг не превысит +15 градусов

Синоптики прогнозируют постепенное увеличение облачности с запада. Дождь ожидается в Курземе во второй половине дня, а в Видземе - вечером.

Западный, юго-западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, в Курземе во второй половине дня и в центральных районах страны вечером - до 14-19 метров в секунду.

В Риге ожидается солнечная, вечером и в середине дня - облачная погода, без существенных осадков. Юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 12 метров в секунду утром и до 16 метров в секунду вечером. Температура воздуха достигнет +13 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!