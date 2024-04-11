Ожидаются порывистый ветер и дожди

В четверг вечером западный, юго-западный ветер усилится до 14-19 метров в секунду, во многих регионах Курземе и Видземе пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов.

В пятницу днем сквозь облака выглянет солнце, порывы западного ветра составят до 9-14 метров в секунду, а вечером с запада в Курземе придет зона осадков.

Температура воздуха днем составит +11...+16 градусов, на западном побережье Курземе и севере Видземе будет +7...+9 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается облачная погода, временами с прояснениями, без существенных осадков. Порывы западного ветра в четверг вечером составят до 17 метров в секунду, в пятницу ветер будет более умеренным. Температура воздуха в столице ночью составит +9 градусов, днем потеплеет до +14 градусов.

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