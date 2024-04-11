В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется до +16 градусов

В пятницу облачность уменьшится, в большинстве регионов Латвии выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается, но вечером в Курземе пройдет дождь.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду.
Воздух днем прогреется до +12...+16 градусов, в Курземе и на западе Видземе температура не превысит +8...+11 градусов.
В Риге осадков не ожидается, временами будет светить солнце, температура воздуха повысится до +15 градусов.
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