Пт, 12.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В пятницу выглянет солнце; воздух прогреется до +16 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Кот на весеннем солнце
Кот на весеннем солнце Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу облачность уменьшится, в большинстве регионов Латвии выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается, но вечером в Курземе пройдет дождь.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду.

Воздух днем прогреется до +12...+16 градусов, в Курземе и на западе Видземе температура не превысит +8...+11 градусов.

В Риге осадков не ожидается, временами будет светить солнце, температура воздуха повысится до +15 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх