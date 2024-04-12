Первая декада апреля в Латвии была значительно теплее нормы

В Вентспилсе начало апреля было теплее нормы всего на 2,2 градуса, а в Дагде и Резекне средняя температура декады была выше нормы на 6,1 градуса.

Самая низкая температура воздуха составила -2,8 градуса 4 апреля в Алуксне, а максимальная - +27,1 градуса 10 апреля в Даугавпилсе.

В первой декаде было побито 73 рекорда тепла, в том числе общелатвийские рекорды для 1, 2, 9 и 10 апреля. Несколько раз был побит рекорд первой декады месяца, а прежний рекорд тепла для 10 апреля был превышен на восемь градусов.

Теплая погода способствовала необычайно раннему распусканию листьев у некоторых видов кустарников и деревьев. Местами замечены и первые одуванчики и первоцветы.

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