В субботу будет пасмурно, продут дожди

Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. С утра местами еще образуется туман или дымка.

Воздух днем прогреется от +7 до +12 градусов.

В Риге днем ожидается пасмурная погода, до обеда - дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.

Галерея: Цветение сакуры

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