В субботу будет пасмурно, продут дожди

В субботу, 13 апреля, по всей Латвии небо будет затянуто облаками и на большей части территории ожидаются пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
Будет дуть западный ветер от слабого до умеренного. С утра местами еще образуется туман или дымка.
Воздух днем прогреется от +7 до +12 градусов.
В Риге днем ожидается пасмурная погода, до обеда - дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит от +10 до +12 градусов.
Галерея: Цветение сакуры
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