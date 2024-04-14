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В понедельник выглянет солнце; воздух прогреется до +8 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Люди на прогулке
Люди на прогулке Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник в Латвии облаков станет меньше и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут небольшие дожди, с утра осадки возможны на большей части территории страны.

Порывы западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, в течение дня ветер стихнет.

Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов.

В Риге с утра ожидается дождь, после обеда осадков не ожидается, будет преимущественно облачно. Порывы западного ветра будут дуть со скоростью до 16 метров в секунду, днем ветер стихнет, а температура воздуха повысится до +8 градусов.

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