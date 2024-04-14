В понедельник выглянет солнце; воздух прогреется до +8 градусов

В понедельник в Латвии облаков станет меньше и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут небольшие дожди, с утра осадки возможны на большей части территории страны.
Порывы западного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, в течение дня ветер стихнет.
Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов.
В Риге с утра ожидается дождь, после обеда осадков не ожидается, будет преимущественно облачно. Порывы западного ветра будут дуть со скоростью до 16 метров в секунду, днем ветер стихнет, а температура воздуха повысится до +8 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!