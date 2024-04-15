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Ожидаются снег и град: прогноз на ближайшую неделю

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Раннее весеннее цветение в Ботаническом саду ЛУ
Раннее весеннее цветение в Ботаническом саду ЛУ Фото: Jānis Škapars/TVNET

По прогнозам синоптиков, эта неделя в Латвии будет прохладной, временами ожидаются осадки.

Небо будет затянуто облаками, которые будут временами расходиться. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, снег и град. Сильный дождь ожидается во вторник на юге страны и в ночь на среду в восточных районах, большое количество осадков возможно также в пятницу в восточной части Латвии.

Преобладать будет слабый или умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха преимущественно опустится до -2...+3 градусов, в выходные возможно понижение до -5 градусов, днем ​​температура воздуха не превысит +10 градусов.

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