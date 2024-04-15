Ожидаются снег и град: прогноз на ближайшую неделю

Небо будет затянуто облаками, которые будут временами расходиться. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, снег и град. Сильный дождь ожидается во вторник на юге страны и в ночь на среду в восточных районах, большое количество осадков возможно также в пятницу в восточной части Латвии.