Ожидаются снег и град: прогноз на ближайшую неделю

По прогнозам синоптиков, эта неделя в Латвии будет прохладной, временами ожидаются осадки.
Небо будет затянуто облаками, которые будут временами расходиться. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, снег и град. Сильный дождь ожидается во вторник на юге страны и в ночь на среду в восточных районах, большое количество осадков возможно также в пятницу в восточной части Латвии.
Преобладать будет слабый или умеренный северо-западный ветер.
Ночью температура воздуха преимущественно опустится до -2...+3 градусов, в выходные возможно понижение до -5 градусов, днем температура воздуха не превысит +10 градусов.
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