Во второй половине дня пройдут дожди

Осадки в основном затронут Земгале, Селию и Латгале, местами возможен сильный дождь.

Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +7...+11 градусов, на Курземском побережье будет не более +5 градусов.

В Риге будет переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер, переходящий в северный, температура воздуха поднимется до +10 градусов, вечером опустится до +5 градусов.

Галерея: Весна в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!