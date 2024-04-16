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Во второй половине дня пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Погода в Риге
Погода в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Днем и вечером во вторник, 16 апреля, во многих районах Латвии, начиная с границы с Литвой, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Осадки в основном затронут Земгале, Селию и Латгале, местами возможен сильный дождь.

Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +7...+11 градусов, на Курземском побережье будет не более +5 градусов.

В Риге будет переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер, переходящий в северный, температура воздуха поднимется до +10 градусов, вечером опустится до +5 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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