Во второй половине дня пройдут дожди

Днем и вечером во вторник, 16 апреля, во многих районах Латвии, начиная с границы с Литвой, ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Осадки в основном затронут Земгале, Селию и Латгале, местами возможен сильный дождь.
Ветер восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +7...+11 градусов, на Курземском побережье будет не более +5 градусов.
В Риге будет переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый восточный ветер, переходящий в северный, температура воздуха поднимется до +10 градусов, вечером опустится до +5 градусов.
Галерея: Весна в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!