Среда местами принесет грозы и град

Ночью в основном только на востоке страны пройдут небольшие дожди, местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -2...+4 градусов.

Днем осадки больше затронут Видземе и центральную часть Курземе. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. На солнце воздух прогреется до +7...+11 градусов, местами на побережье температура не превысит +5 градусов.

В Риге в среду не ожидается существенных осадков, ночью и утром возможен туман. При слабом и умеренном северном, северо-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +2 градусов, днем будет до +8 градусов, на севере города - до +6 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!