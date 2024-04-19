На следующей неделе повысится уровень воды в Даугаве

В пятницу, 19 апреля, в верхнем течении Даугавы в России и Беларуси пройдут сильные дожди и снег. В начале следующей недели в верхнем течении реки также ожидаются интенсивные дожди, а в Латвии - дождь и снег.

Общее количество осадков, прогнозируемое в период 19-23 апреля, в бассейне Даугавы в России и Беларуси составит 30-80 миллиметров, в Латвии - 20-30 миллиметров.

Хотя выпадет большое количество осадков, затопление территорий в Латвии маловероятно.

В середине следующей недели в Латвию может прийти новый циклон, который вызовет еще больший подъем уровня воды.

На следующей неделе из-за осадков уровень воды поднимется и в других реках Латвии.

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