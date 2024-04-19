В субботу местами ожидаются дождь и мокрый снег

Как сообщает агентство LETA, дождь и мокрый снег возможны главным образом в восточных и северо-западных районах страны. С утра отдельные участки дорог будут скользкими.

На большей части территории страны будет дуть слабый ветер, в свою очередь на побережье ожидается слабый или умеренный северо-западный, западный ветер. Температура воздуха повысится до +3...+8 градусов, в приграничных юго-восточных районах - до +10 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер, во второй половине дня он сменит направление на северное. Максимальная температура воздуха составит +5...+7 градусов.

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