Середина апреля в Латвии была значительно холоднее и более влажной, чем обычно

В Земгале и Риге количество осадков было ниже нормы, но в большей части Курземе, Видземе и Латгале количество осадков в виде дождя и снега превысило норму. Среднее по стране количество осадков в середине месяца составило 19,9 миллиметра, при этом на Елгавской наблюдательной станции выпало всего четыре миллиметра, а наибольшее количество осадков выпало в Павилосте - 42,7 миллиметра.

Первая половина второй декады апреля была теплее климатической нормы, а вторая - холоднее. В конце декады местами кратковременно образовывался тонкий снежный покров.

Средняя температура воздуха составила +5,8 градуса, что почти на три градуса ниже, чем в первой декаде месяца, но все же на одну десятую градуса выше нормы.

Минимальная температура воздуха в середине месяца была -3,3 градуса 20 апреля на Даугавпилсской наблюдательной станции, а максимальная составила +16,4 градуса 12 апреля в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!