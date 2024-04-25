В пятницу будет солнечно, местами пройдут дожди

В пятницу, 26 апреля, в Латвии будет меньше облаков и осадков, чем в четверг, прогнозируют синоптики.
Временами небо прояснится. Ночью сильных осадков не ожидается, местами образуется туман. Днем местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер слабый или умеренный южный, юго-западный. Температура воздуха ночью понизится до -1...+4 градусов, днем достигнет +8...+13 градусов.
В Риге в последнюю пятницу апреля будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На восходе температура воздуха опустится до +2 градусов, в пригородах - до нуля градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +12 градусов.
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