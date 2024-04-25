В пятницу будет солнечно, местами пройдут дожди

В Риге в последнюю пятницу апреля будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер. На восходе температура воздуха опустится до +2 градусов, в пригородах - до нуля градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +12 градусов.