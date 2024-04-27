Фото В субботу местами ожидаются кратковременные дожди

Днем солнечные лучи временами будут скрываться за облаками, которые в первой половине дня существенных осадков не принесут, однако в вечерние часы местами пройдут кратковременные дожди. Ветер от слабого до умеренного будет дуть преимущественно с юга. Воздух прогреется до +11…+16 градусов.