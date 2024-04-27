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Фото В субботу местами ожидаются кратковременные дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Кошка
Кошка Фото: Schutterstock.com

В субботу вечером, 27 апреля, в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем солнечные лучи временами будут скрываться за облаками, которые в первой половине дня существенных осадков не принесут, однако в вечерние часы местами пройдут кратковременные дожди. Ветер от слабого до умеренного будет дуть преимущественно с юга. Воздух прогреется до +11…+16 градусов.

В Риге сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, столбики термометров поднимутся до +15…+16 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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