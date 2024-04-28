Фото В понедельник вечером пройдут дожди, но день будет теплым; в Риге зацвела первая сирень

В центре отметили, что в ночь на понедельник в Латвии будет частично облачно и без осадков, однако утром облачность начнет увеличиваться. Ветер - слабый юго-восточный, восточный, местами в восточных районах образуется туман, дымка. Температура воздуха ожидается в пределах +7…+12 градусов, а местами, главным образом в восточных районах, +4…+7 градусов.

В Риге в ночь на понедельник прогнозируется незначительная облачность без осадков. Ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха составит +10…+12 градусов.

Днем в понедельник, 29 апреля, в Латвии будет пасмурно, лишь утром на востоке еще возможны прояснения. Вечером местами в западных и центральных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Будет дуть юго-восточный, южный ветер от слабого до умеренного, который станет немного порывистым, а воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В Риге в понедельник днем небо затянет облаками, однако осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный, южный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +21…+22 градусов.

29.04. vakarā vietām R un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Naktī vietām A rajonos migla, dūmaka. Naktī lēns vējš, dienā lēns līdz mērens DA/D vējš. Minimālā gaisa temp. naktī +7...+12°, vietām, g.k. austrumos, +4...+7°, maksimālā dienā +17...+22°. pic.twitter.com/ULAi5vPeio — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) April 28, 2024

Фото: Весеннее цветение в Ботаническом саду Латвийского университета

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