Синоптики подготовили прогноз на ближайшие дни: какая погода ожидается?

При этом местами ожидаются дожди и грозы.

В понедельник, 29 апреля, утром на востоке небо еще будет ясным, однако с запада облачность постепенно начнет увеличиваться. Дожди ожидаются лишь вечером в западных и центральных районах, где локально возможны также грозы.

При слабом ветре ночью местами на востоке соберется туман, дымка.

Днем ветер усилится и будет дуть с юго-востока, юга. В ночные часы воздух остынет до +7…+12 градусов, в восточных районах - до +4…+7 градусов, днем максимальная температура воздуха составит +17…+22 градуса.

Во вторник, 30 апреля, и в среду, 1 мая, солнечные лучи будут чередоваться с облаками, которые местами принесут кратковременные дожди, а во вторник, возможно, и грозы. Ветер ожидается слабый, в ночь на среду в отдельных районах сформируется туман. В ночные часы температура воздуха будет сохраняться в пределах +8…+13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов, в среду местами даже до +24 градусов. В прибрежных районах и ночью, и днем будет прохладнее.

Во второй половине недели продолжится влияние антициклона.

В первых числах мая будет преимущественно сухая погода и лишь местами ожидается небольшой дождь, ветер будет слабым. Температура воздуха сохранится на уровне начала недели, лишь в выходные дни она понизится и днем столбики термометров перестанут превышать отметку +20 градусов.

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