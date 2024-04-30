Вторник ожидается теплым и дождливым

На востоке страны ожидаются кратковременные грозовые дожди, но местами будет светить солнце. Будет дуть легкий ветерок, который во второй половине дня немного усилится на западе.

Воздух прогреется до +17...+22 градусов, но местами, в основном на побережье Рижского залива, будет не теплее +10...+15 градусов.

В столице солнце будет светить в первой половине дня, а затем облака закроют небо.

В Риге сохранится слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит +16....+18 градусов.

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