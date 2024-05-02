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В четверг будет солнечно и без осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Одуванчики
Одуванчики Фото: Zane Bitere/LETA

В четверг, 2 мая, будет солнечно и без осадков, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Облачность будет совсем незначительной, ветер - слабым. Столбики термометров поднимутся до отметки +18…+23 градуса. Только в Курземе, на побережье залива, температура воздуха составит всего +10…+15 градусов.

В Риге день будет солнечным и сухим, со слабым ветром. Воздух прогреется до +20…+22 градусов, на несколько градусов ниже температура воздуха ожидается на севере города.

Галерея: Хорошая погода в Латвии

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