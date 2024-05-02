Синоптики сделали неутешительный прогноз на конец недели; возможны заморозки

Хотя в конце недели над страной сохранится повышенное атмосферное давление и во многих местах будет светить солнце, ночи станут прохладнее.

Ночью в большинстве районов страны воздух остынет до +4...+9 градусов, а днем столбик термометра во многих местах поднимется до +17...+22 градусов.

В начале следующей недели погода будет в целом похожей: ночная температура воздуха местами приблизится к 0 градусов, на траве появятся заморозки, днем будет на пару градусов холоднее.

В середине и конце недели в Латвии возможны дожди.

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