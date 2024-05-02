Синоптики сделали неутешительный прогноз на конец недели; возможны заморозки

В конце недели ночи станут холоднее, а в темное время суток на следующей неделе воздух остынет до нуля градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Хотя в конце недели над страной сохранится повышенное атмосферное давление и во многих местах будет светить солнце, ночи станут прохладнее.
Ночью в большинстве районов страны воздух остынет до +4...+9 градусов, а днем столбик термометра во многих местах поднимется до +17...+22 градусов.
В начале следующей недели погода будет в целом похожей: ночная температура воздуха местами приблизится к 0 градусов, на траве появятся заморозки, днем будет на пару градусов холоднее.
В середине и конце недели в Латвии возможны дожди.
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