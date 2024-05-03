В пятницу ожидается солнечная и теплая погода

Ожидается солнечной и сухой день. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, в восточных районах страны и в Курземе на побережье залива будет немного прохладнее - +12...+17 градусов тепла.