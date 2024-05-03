В пятницу ожидается солнечная и теплая погода

Предпраздничная пятница, 3 мая, в Латвии будет теплой, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ожидается солнечной и сухой день. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, в восточных районах страны и в Курземе на побережье залива будет немного прохладнее - +12...+17 градусов тепла.
В Риге днем будет светить солнце, осадков не ожидается. Будет дуть слабый северо-восточный ветер, а максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.
Галерея: Хорошая погода в Риге
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