Ближайшая неделя может принести сильные заморозки

В начале недели атмосферное давление упадет, и уже в ночь на понедельник во многих регионах Латвии пройдут дожди, а днем возможны грозы.

В ночь с понедельника на вторник увеличится облачность, и на большей части территории страны ожидаются дожди, местами продолжительные и сильные.

В последующие дни осадков будет меньше - только в некоторых регионах пройдут небольшие дожди.

Во второй половине недели к Латвии вновь приблизится циклон с дождями. Постепенно в страну начнут поступать более холодные воздушные массы с севера.

Во второй половине недели на большей части территории страны температура воздуха упадет до +6...+13 градусов, а по ночам в некоторых регионах опустится до нуля и ниже, что может привести к заморозкам на поверхности травы.

Галерея: Природный парк Тервете весной

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