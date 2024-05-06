В понедельник пройдут прохладные и продолжительные дожди

В понедельник будет пасмурно, местами на севере с прояснениями. Во многих местах ожидаются продолжительные дожди, локально возможны и грозы. Сохранится восточный, северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +7…+12 градусов.

Небо над Ригой тоже будет затянуто облаками, в столице ожидаются затяжные дожди. Ветер - восточный, северо-восточный от слабого до умеренного, температура воздуха сохранится в пределах +7…+9 градусов.

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