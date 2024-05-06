Во вторник ожидается солнечная, но прохладная погода

Во вторник в Латвии ожидается солнечная погода, будет сухо, лишь на востоке страны небо периодически будут закрывать облака, прогнозируют синоптики.
Как сообщает агентство LETA, ожидается умеренный северный, северо-восточный ветер, местами на побережье он порывами усилится до 15 метров в секунду. Воздух прогреется всего до +8...+13 градусов.
В Риге ожидается малооблачная погода, будет сухо. При умеренном северном, северо-восточном ветре температура воздуха повысится до +8...+10 градусов.
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