Ср, 8.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В среду ожидается прохладная погода

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Цветы
Цветы Фото: EPA/Scanpix

В среду, 8 мая, на востоке Латвии ожидается солнечная погода, а на западе день будет облачным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На востоке страны большую часть дня будет светить солнце, а на западе небо будет в основном затянуто облаками.

В Курземе во второй половине дня пройдут дожди, ближе к вечеру местами возможен даже мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, временами порывами.

Температура воздуха составит +8…+13 градусов, на побережье будет +6…+9 градусов.

В Риге в первой половине дня небо будет ясным, а после обеда усилится облачность. Температура воздуха не превысит +8…+10 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх