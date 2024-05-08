В среду ожидается прохладная погода

На востоке страны большую часть дня будет светить солнце, а на западе небо будет в основном затянуто облаками.

В Курземе во второй половине дня пройдут дожди, ближе к вечеру местами возможен даже мокрый снег. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, временами порывами.

Температура воздуха составит +8…+13 градусов, на побережье будет +6…+9 градусов.

В Риге в первой половине дня небо будет ясным, а после обеда усилится облачность. Температура воздуха не превысит +8…+10 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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