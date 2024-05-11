Фото, Видео Жители Латвии делятся фотографиями мощного северного сияния

Прошлой ночью на Землю обрушилась самая сильная за более чем 20 лет геомагнитная буря, которая позволила наблюдать красивое и отчетливое северное сияние от Тасмании до Великобритании.

Северное сияние в Латвии можно было наблюдать в Риге, Валмиере, Иецаве, Тукумсе, Добельском крае и других местах.

Галерея: Северное сияние в Рамаве

Галерея: Северное сияние в Бене, Добельский край

Галерея: Северное сияние в Тукумсе

Галерея: Северное сияние в Цесисе

Галерея: Северное сияние в Елгаве и Елгавском крае

Галерея: Северное сияние в Риге

Фото: Северное сияние в Иецаве

Фото: Apollo.lv aculiecinieks

Видео: Северное сияние в Саласпилсском крае

В то же время столь сильная геомагнитная буря, которая продолжится все выходные, может вызвать сбои в работе спутников и электросетей.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), корональные выбросы массы, или извержения плазмы и магнитных полей из Солнца, начались в пятницу, 10 мая, около 19:00 по латвийскому времени.

Официальные лица предупредили спутниковых операторов, авиакомпании и электросетевые компании о необходимости принять меры предосторожности против потенциальных сбоев, вызванных изменениями магнитного времени Земли.

Самая сильная геомагнитная буря в истории была зафиксирована в сентябре 1859 года. В то время техников телеграфных линий ударяло током, а телеграфное оборудование загорелось.

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