В субботу будет солнечно и без осадков

Суббота, 11 мая, будет солнечной, но прохладной, прогнозируют синоптики.
Ожидается слабый и умеренный северо-западный, северный ветер, на востоке страны - порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +9...+14 градусов.
В Риге день будет солнечным, без осадков. Северо-западный, северный ветер во второй половине дня усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит +10...+12 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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