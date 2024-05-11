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В субботу будет солнечно и без осадков

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна в Латвии
Весна в Латвии Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Суббота, 11 мая, будет солнечной, но прохладной, прогнозируют синоптики.

Ожидается слабый и умеренный северо-западный, северный ветер, на востоке страны - порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +9...+14 градусов.

В Риге день будет солнечным, без осадков. Северо-западный, северный ветер во второй половине дня усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит +10...+12 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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