В субботу будет солнечно и без осадков

Ожидается слабый и умеренный северо-западный, северный ветер, на востоке страны - порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +9...+14 градусов.

В Риге день будет солнечным, без осадков. Северо-западный, северный ветер во второй половине дня усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице не превысит +10...+12 градусов.