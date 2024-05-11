Синоптики предупредили о погоде в ночь на воскресенье

Ночью ожидается небольшая облачность и слабый ветер. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, во многих регионах возможны заморозки до -2 градусов, в связи с чем LVĢMC объявил желтое предупреждение.

В прибрежных районах ночью будет теплее - температура воздуха опустится до +3…+6 градусов.

В воскресенье в течение дня ожидается солнечная погода, во второй половине дня усилится облачность. Осадков не ожидается, будет преобладать слабый ветер. Воздух прогреется до +12…+16 градусов, на побережье будет прохладнее - до +12 градусов

В Риге день будет преимущественно солнечным, без осадков. Температура воздуха в столице составит +12...+14 градусов.

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