В воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до +16 градусов

В воскресенье осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +12...+16 градусов, в прибрежных районах до +10...+12 градусов.

В Риге день будет преимущественно солнечным и без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов.

Галерея: Весна в Риге

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