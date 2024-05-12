В воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до +16 градусов

В воскресенье, 12 мая, ожидается солнечная погода, во второй половине дня небо будет частично затянуто облаками, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В воскресенье осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +12...+16 градусов, в прибрежных районах до +10...+12 градусов.
В Риге день будет преимущественно солнечным и без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов.
Галерея: Весна в Риге
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