Тепло возвращается! В понедельник воздух в Латвии прогреется до +18 градусов

В понедельник, 12 марта, ожидается переменная облачность и постепенное повышение температуры, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Воздух прогреется до +13...+18 градусов, в прибрежных районах - до +10...+15 градусов.
В Риге день будет преимущественно облачным, температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.
Ночью на понедельник будет ясно и сухо, в некоторых регионах возможен туман. Температура составит +4...+8 градусов, на востоке - +1...+4 градуса.
Галерея: Панорама Риги
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