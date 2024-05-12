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Тепло возвращается! В понедельник воздух в Латвии прогреется до +18 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

В понедельник, 12 марта, ожидается переменная облачность и постепенное повышение температуры, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Воздух прогреется до +13...+18 градусов, в прибрежных районах - до +10...+15 градусов.

В Риге день будет преимущественно облачным, температура воздуха повысится до +14...+16 градусов.

Ночью на понедельник будет ясно и сухо, в некоторых регионах возможен туман. Температура составит +4...+8 градусов, на востоке - +1...+4 градуса.

Галерея: Панорама Риги 

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