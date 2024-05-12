В понедельник воздух прогреется до +19 градусов

В понедельник во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +15...+19 градусов, однако на побережье не будет теплее +11...+15 градусов, прогнозируют синоптики.
Сквозь облака будет проглядывать солнце, значительных осадков не ожидается.
Сохранится слабый ветер, в основном северного направления.
В Риге ожидается частичная облачность, без осадков. При слабом северном ветре воздух прогреется до +16 градусов, у моря - до +12 градусов.
Галерея: Панорама Риги
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