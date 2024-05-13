Тепло возвращается! Во вторник воздух прогреется до +21 градуса

Во вторник температура воздуха в Латвии повысится до +17...+21 градуса, в большинстве регионов на побережье - до +13...+16 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично облачным, местами возможен кратковременный дождь. Ночью и днем ожидается небольшой ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит +2...+9 градусов.
В столице во вторник будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +7 градусов, в пригородах - до +3...+6 градусов. Максимальная температура днем составит от +14 градусов на севере столицы до +19 градусов на юге.
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