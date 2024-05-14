Во вторник будет облачно, воздух прогреется до +21 градуса

Будет дуть слабый ветер, в западной и центральной частях страны - умеренный восточный и северный.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов на севере города у Рижского залива до +19 градусов на юге города.