Во вторник будет облачно, воздух прогреется до +21 градуса

Днем во вторник, 14 мая, в Латвии, за исключением побережья, температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса, и самая теплая погода ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
На побережье температура воздуха составит +13...+14 градусов.
Небо частично затянут облака, в некоторых районах страны возможен небольшой кратковременный дождь.
Будет дуть слабый ветер, в западной и центральной частях страны - умеренный восточный и северный.
В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов на севере города у Рижского залива до +19 градусов на юге города.
Галерея: Погода в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!