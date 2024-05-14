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Во вторник будет облачно, воздух прогреется до +21 градуса

rus.tvnet.lv/LETA
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Кот на весеннем солнце
Кот на весеннем солнце Фото: Paula Čurkste/LETA

Днем во вторник, 14 мая, в Латвии, за исключением побережья, температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса, и самая теплая погода ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.

На побережье температура воздуха составит +13...+14 градусов.

Небо частично затянут облака, в некоторых районах страны возможен небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть слабый ветер, в западной и центральной частях страны - умеренный восточный и северный.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов на севере города у Рижского залива до +19 градусов на юге города.

Галерея: Погода в Риге

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