Май приходит в себя: в среду потеплеет еще больше

Из-за морского бриза немного более прохладная погода сохранится на побережье, где столбики термометров местами не превысят +15 градусов.

Облачность будет переменной. Ночью не ожидается осадков, а днем из отдельных крупных кучевых облаков местами прольются кратковременные дожди.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +5...+11 градусов. И ночью, и днем будет дуть слабый ветер.

В Риге 15 мая также прогнозируется переменная облачность, вероятность осадков - низкая. Ожидается слабый ветер и безветрие. Минимальная температура ночью составит +11 градусов, в пригороде - от +8 до +9 градусов. Днем температура воздуха достигнет +20 градусов, на несколько градусов прохладнее будет вблизи моря.

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