В четверг в Латвии сохранится теплая погода

Ветер слабый, а осадки наиболее вероятны в Латгале.

Температура воздуха ночью опустится до +6...+12 градусов. Максимальная дневная температура составит +20...+23 градуса, местами на побережье будет +17 градусов.

В столице ожидается преимущественно небольшая облачность, без осадков. Будет дуть легкий ветерок. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригородах будет +8...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+22 градусов, на побережье Рижского залива будет немного прохладнее.

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