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В четверг воздух прогреется до +23 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В четверг температура воздуха в Латвии повысится до +20...+23 градусов, лишь на части побережья она не превысит +18 градусов, прогнозируют синоптики.

Сквозь облака будет проглядывать солнце, местами возможен кратковременный дождь.

Ожидается слабый ветер.

В Риге осадков не ожидается. Периодически будет светить солнце, при слабом ветре столбик термометра поднимется до отметки в +22 градуса. Чуть прохладнее будет на побережье Рижского залива.

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