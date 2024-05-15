В четверг воздух прогреется до +23 градусов

В четверг температура воздуха в Латвии повысится до +20...+23 градусов, лишь на части побережья она не превысит +18 градусов, прогнозируют синоптики.
Сквозь облака будет проглядывать солнце, местами возможен кратковременный дождь.
Ожидается слабый ветер.
В Риге осадков не ожидается. Периодически будет светить солнце, при слабом ветре столбик термометра поднимется до отметки в +22 градуса. Чуть прохладнее будет на побережье Рижского залива.
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