В Латвии постепенно начинается метеорологическое лето

Метеорологическое лето начинается, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +15 градусов в течение пяти дней подряд, начиная с первого из этих дней.

В Руцаве метеорологическое лето началось уже 29 апреля, так как среднесуточная температура воздуха на этой станции превышала +15 градусов с 29 апреля по 4 мая.

15 мая на нескольких станциях наблюдения средняя температура воздуха была не ниже +15 градусов, но в целом по стране до этой отметки не хватило нескольких десятых градуса, поэтому 16 мая можно считать началом метеорологического лета в Латвии.

Синоптики прогнозируют температуру +25, +26 градусов в эти выходные, а на следующей неделе возможна более прохладная погода. Местами ожидаются кратковременные дожди, более масштабные осадки прогнозируются с воскресенья.

Самая ранняя дата начала метеорологического лета по всей стране - 9 мая 2018 года. Обычно метеорологическое лето начинается в первой половине июня.

В прошлом году Рига побила рекорд самого длинного метеорологического лета - оно началось в столице 11 мая и закончилось только 3 октября, составив 146 дней.

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