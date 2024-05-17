В пятницу в Латвии ожидается солнечная и теплая погода

Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, в Курземе также ожидается восточный ветер.

Температура воздуха поднимется до +21..+25 градусов, а на большей части побережья - до +16..+20 градусов.

В Риге весь день будет светить солнце, и слабый северный, северо-западный ветер станет умеренным, поэтому максимальная температура воздуха ожидается от +16 градусов на берегу моря до +21 градуса на юге города.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1023-1025 гектопаскалей на уровне моря.

В пятницу утром в небе над Латвией мало облаков, на большей части страны будет ясно, свидетельствует метеорологическая информация.

Осадков нет. Сохраняется слабый ветер или безветрие.

Самая высокая температура воздуха в Европе 16 мая составила +33 градуса в Италии. Самая низкая температура воздуха в ночь на пятницу была -9 градусов в Альпах.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!