В пятницу в Латвии ожидается солнечная и теплая погода

В пятницу, 17 мая, в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер, в Курземе также ожидается восточный ветер.
Температура воздуха поднимется до +21..+25 градусов, а на большей части побережья - до +16..+20 градусов.
В Риге весь день будет светить солнце, и слабый северный, северо-западный ветер станет умеренным, поэтому максимальная температура воздуха ожидается от +16 градусов на берегу моря до +21 градуса на юге города.
Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление 1023-1025 гектопаскалей на уровне моря.
В пятницу утром в небе над Латвией мало облаков, на большей части страны будет ясно, свидетельствует метеорологическая информация.
Осадков нет. Сохраняется слабый ветер или безветрие.
Самая высокая температура воздуха в Европе 16 мая составила +33 градуса в Италии. Самая низкая температура воздуха в ночь на пятницу была -9 градусов в Альпах.
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