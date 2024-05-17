Температура воды в реках и озерах местами поднялась до +17 градусов

В пятницу утром самая высокая температура воды была в Мусе у Бауски - плюс 17,5 градуса, а также в озере Разна у Каунаты и в Лиелупе у Межотне - плюс 17 градусов.

В четверг днем температура воды в некоторых водоемах составляла +19 градусов.

В нижнем течении Лиелупе температура воды в пятницу утром составляла около плюс 15 градусов, в Венте - плюс 16-17 градусов, в Даугаве и Гауе - плюс 13-15 градусов, в Айвиексте - плюс 15-16 градусов.

Температура воды в крупнейших озерах составляет +12...+17 градусов, на морском побережье - от +9 до +14 градусов.

В ближайшие несколько дней благодаря теплой погоде продолжится дальнейшее повышение температуры воды.

Как сообщалось, Инспекция здравоохранения уже провела первые в этом сезоне проверки качества воды в местах для купания. Результаты показали, что качество воды соответствует требованиям во всех 59 официальных местах для купания на внутренних водоемах и в море.

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