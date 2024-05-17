Как летом! В субботу в Латвии ожидается солнечная и очень теплая погода

Ожидается небольшая облачность, на всей территории страны будет светить солнце. Во второй половине дня и вечером в Курземе и Земгале местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В течение дня будет дуть легкий ветер, преимущественно с востока, на побережье - ветер с моря.

Температура воздуха в конце ночи понизится до +7...+12 градусов, утром быстро потеплеет до +22...+26 градусов, в отдельных районах побережья - до +20 градусов.

В столице 18 мая будет сухо и солнечно, хотя на небе появятся небольшие облака. Будет дуть легкий ветерок. Ночью температура воздуха опустится до +12 градусов, в пригородах - до +8...+11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +24...+25 градусов, на берегу Рижского залива будет около +20 градусов.

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