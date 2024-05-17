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Суббота будет очень теплой: воздух прогреется до +26 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Теплая погода. Иллюстративное фото.
Теплая погода. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В субботу в Латвии ожидается по-летнему теплая погода без значительных осадков, однако днем стоит избегать длительного пребывания на солнце, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем на востоке страны ожидается в основном солнечная погода без осадков, в свою очередь на западе облачность будет переменной, местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +21...+26 градусов, местами в прибрежных районах - до +17...+20 градусов.

В Риге ожидается солнечнвй и сухой день. Будет дуть слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +24...+26 градусов.

В середине дня ультрафиолетовый показатель солнечной радиации достигнет среднего уровня, поэтому жителям рекомендуется соблюдать осторожность и избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей в это время.

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