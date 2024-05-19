В части Латвии возможна гроза; участников марафона предупреждают о сильной жаре

В воскресенье во второй половине дня и вечером в западном и центральном районах Латвии, в том числе и в Риге, ожидаются грозы, однако участникам Рижского марафона во время забега нужно учитывать жару, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во время грозы ветер местами будет порывистым, воздух прогреется до +21...+26 градусов, а местами на побережье - только до +18...+20 градусов.
В столице в первой половине дня, когда проходит Рижский марафон Rimi, будет солнечно и жарко - воздух прогреется до +24...+26 градусов, поэтому бегуны должны соблюдать осторожность.
Ультрафиолетовый (УФ) индекс солнечной радиации достигнет среднего уровня в середине дня, поэтому метеорологи советуют воздержаться от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в это время.
Директор марафона Айгар Нордс агентству LETA отметил, что бегуны должна позаботиться о легкой одежде, нужно использовать средства от солнца и взять с собой воду.
На трассе будет исторически самое большое количество разбрызгивателей воды, и организаторы готовы принять бегунов, однако Нордс призывает участников быть честными по отношению к себе и не пытаться в воскресенье установить личные рекорды. Если бегут плохо себя чувствует, нужно остановиться, так как жара ошибок не прощает, предупредил Нордс, отметив, что Рижский марафон пройдет и в будущем году.
На сайте марафона доступна информация для участников, как лучше подготовиться к забегу в жару. Кроме того, организаторы марафона призывают участников оценить самочувствие в воскресенье с утра, например, нет ли температуры, усталости, хорошо ли человек выспался, нет ли болей в теле.
Днем облачность в Риге постепенно увеличится и вечером в столице ожидается дождь с грозой.
В свою очередь в лесах в восточной части Латвии повышенная пожароопасность, поэтому LVĢMC объявил желтое предупреждение, которое будет в силе с воскресенья по 24 мая. Жителей призывают быть осторожными в лесу и вблизи зеленых насаждений и не разжигать костры, не использовать пиротехнику, тушить окурки, не допускать попадания в лес или заросли легковоспламеняющихся предметов.
Работая в лесу или на территории зеленых насаждений, нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Если замечено возгорание, необходимо сразу же сообщить об этом спасательным службам.
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