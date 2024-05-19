В части Латвии возможна гроза; участников марафона предупреждают о сильной жаре

Во время грозы ветер местами будет порывистым, воздух прогреется до +21...+26 градусов, а местами на побережье - только до +18...+20 градусов.

В столице в первой половине дня, когда проходит Рижский марафон Rimi, будет солнечно и жарко - воздух прогреется до +24...+26 градусов, поэтому бегуны должны соблюдать осторожность.

Ультрафиолетовый (УФ) индекс солнечной радиации достигнет среднего уровня в середине дня, поэтому метеорологи советуют воздержаться от длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в это время.

Директор марафона Айгар Нордс агентству LETA отметил, что бегуны должна позаботиться о легкой одежде, нужно использовать средства от солнца и взять с собой воду.

На трассе будет исторически самое большое количество разбрызгивателей воды, и организаторы готовы принять бегунов, однако Нордс призывает участников быть честными по отношению к себе и не пытаться в воскресенье установить личные рекорды. Если бегут плохо себя чувствует, нужно остановиться, так как жара ошибок не прощает, предупредил Нордс, отметив, что Рижский марафон пройдет и в будущем году.