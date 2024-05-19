В понедельник возможны дожди, местами - сильные и с грозами

В ночь на понедельник местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, слабый ветер. Минимальная температура воздуха составит +8…+13 градусов, в некоторых районах образуется туман. В Риге в начале ночи тоже пройдет дождь и воздух остынет до +12…13 градусов.

Днем по всей Латвии ожидается переменная облачность, во многих местах пройдет дождь, местами возможны сильные ливни с грозами. Будет дуть слабый ветер, который днем на побережье усилится по направлению с севера. Во время грозы ветер будет порывистым. Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов, а местами на побережье - всего +18…+19 градусов.

В Риге в середине дня воздух прогреется до +24 градусов, осадков в воскресенье не ожидается.

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